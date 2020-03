Coronavírus: Brasil passa de 428 para 621 casos confirmados

O Ministério da Saúde atualizou nesta quinta-feira, 19, o panorama de casos confirmados de Covid-19 em todo o país. O número de diagnósticos positivos e confirmados saltou de 428, ontem, para 621, hoje.

Até o momento, o ministério confirma 6 mortes em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus. O dado, no entanto, não leva em conta a mais recente morte confirmada por uma rede de convênios paulista na tarde de hoje. O total do país, portanto, chegaria a 7.

São Paulo segue como o estado mais afetado pela enfermidade, com 286 casos confirmados. Rio de Janeiro vem na sequência com 65 casos. O Distrito Federal tem outros 42.

Mudança no atestado de afastamento

A partir desta quinta-feira (19), familiares de pessoas com diagnóstico de síndromes gripais que forem atendidas em unidades de saúde também receberão atestados de afastamento por 14 dias. A medida é válida inclusive para pessoas que não apresentem sintomas. Não é preciso que os parentes compareçam aos hospitais junto do paciente em atendimento. A mudança é válida para pessoas que morem no mesmo domicílio.