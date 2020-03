Coronavírus: Prevent Senior confirma nova morte

A rede Prevent Senior registrou mais uma morte de paciente em decorrência de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, nesta quinta-feira, 19. É o sétimo óbito confirmado no país e o quinto registrado na rede e no estado de SP. As quatro vítimas confirmadas anteriormente pela Prevent Senior estavam internadas em hospitais da rede na capital paulista. Ainda não há informações sobre a quinta morte.

De acordo com o último boletim da Prevent Senior, 28 pacientes internados na rede têm diagnóstico positivo para coronavírus e 95 são considerados suspeitos e aguardam resultado do exame.