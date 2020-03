Coronavírus na Prevent Senior: investigação, 5 mortes e 2º hospital

Focado em uma das populações de maior risco de morte relacionadas à Covid-19, os idosos, a rede de planos de saúde Prevent Senior passou a ser investigada pela prefeitura e estado de São Paulo, logo após da divulgação da primeira morte por coronavírus no país. A vítima foi um paciente de 62 anos com diabetes e hipertensão. Desde então, outras quatro mortes por coronavírus foram registradas na rede.

O atendimento aos pacientes diagnosticados com a doença tem sido centralizado na unidade Paraíso da rede própria de hospitais do convênio, que levam o nome de Sancta Maggiore. Por conta do fluxo, uma segunda unidade, no bairro de Santa Cecília, próximo ao centro de São Paulo, passou a ser usada exclusivamente pelos pacientes acometidos por Covid-19. A mudança ocorreu nesta quinta-feira, 19.

A investigação ocorre porque, de acordo com o poder municipal, a rede não notificou corretamente a presença de casos confirmados em seu hospital. “Só ficamos sabendo do caso após a morte. O protocolo correto inclui notificar os pacientes diagnosticados, para que possamos monitorar as pessoas que tiveram contato com eles”, afirmou o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, a VEJA.

Após o primeiro caso, a Prevent Senior divulgou outras três mortes em decorrência de infecções pelo novo coronavírus na quarta-feira, 18. Todas as vítimas fatais tem idades acima dos 60 anos. A prefeitura, no entanto, alega que a falta de notificação se repetiu também nesses casos. Por conta da conduta inadequada, a unidade do Paraíso passa por vistoria da Vigilância Sanitária do Estado e do Município. Também será averiguada se há superlotação do espaço e quadro de profissionais insuficientes para o atendimento. Um parecer técnico sobre o estado do centro de saúde deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira, 19.

A rede divulgou um quinto óbito nesta quinta-feira, 19. Há 123 pacientes em protocolo de Covid-19 na rede. 33 estão na UTI. Destes, apenas 12 estão com diagnóstico completo para coronavírus, outros 21 aguardam resultados do exame.

Procurada, a Prevent Senior não esclareceu as dúvidas da reportagem quanto a investigação movida pela prefeitura e Estado nem quantos leitos foram disponibilizados para o atendimento dos pacientes com coronavírus.