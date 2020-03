A epidemia de coronavírus no Brasil em tempo real

A epidemia do novo coronavírus, que já atinge 141 países, teve o primeiro caso confirmado no Brasil em 25 de fevereiro. Causador da doença batizada como Covid-19, o vírus foi identificado no final de janeiro por pesquisadores chineses como o responsável por adoecer 59 pessoas em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes no centro da China.

O estado de São Paulo é o mais afetado pela doença por aqui, que já atinge todas as regiões brasileiras. A OMS declarou pandemia em meados de março. Para evitar que o cenário da Itália – segundo país com maior número de casos e de mortes, atrás apenas da China – se repita por aqui, os governos federal e estaduais começam a implementar medidas para tentar reduzir a expansão da epidemia.

Confira os números de enfermos e de mortos pelo surto causador de pneumonia no Brasil.