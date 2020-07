Coronavírus: mortes caem 12,4% em comparação com a última quarta-feira

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.448.753 casos confirmados de infecção por coronavírus e 60.632 óbitos. Apenas nas últimas 24 horas, foram 46.712 novos casos e 1.038 mortes, das quais 521 foram registradas nos últimos três dias. Outros 3.931 óbitos estão em investigação.

Nas últimas 24 horas, houve um aumento de 38% nos novos casos e redução de 18,9% nos óbitos tendo como base o dia anterior. Em comparação com os dados divulgados na última quarta-feira, 24, o aumento no número de casos registrados foi de 9,3%. Houve queda de 12,4% no número de óbitos Em relação ao acumulado da semana (de 25 de junho 1 de julho), a tendência foi a mesma: aumento de 11,5% nos novos casos e queda de 7% nos óbitos, em relação ao período anterior (de 18 a 24 de junho).

A incidência de Covid-19 em todo o país é de 689,4 pessoas a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade está em 4,2% e a taxa de mortalidade é de 28,9 pessoas a cada 100 mil habitantes. O número de pacientes recuperados da doença chegou a 826.866 (57,1%) e 561.255 (38,7%) permanecem em acompanhamento.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 1, mostram que o Brasil é o segundo colocado no ranking global de casos e óbitos por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Já no ranking de incidência e mortalidade, que considera a taxa proporcional por um milhão de habitantes no país, o Brasil ocupa a 11ª e 12º posição, respectivamente.

Queda semanal de óbitos

De acordo com dados do boletim epidemiológico semanal, houve uma redução no ritmo de novas mortes causadas pelo coronavírus no Brasil. Entre os dias 21 e 27 de junho (o que corresponde à semana epidemiológica 26 ou SE26), o país registrou 7.094 novos óbitos por Covid-19, uma queda de 2% em relação às 7.256 vítimas da semana anterior (SE25). O que é bastante positivo, já que a semana 25, período que vai de 14 a 20 de junho, havia apresentado um aumento de 7% nos óbitos em relação à semana 24 (7 a 13 de junho). Segundo Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, esses dados indicam o”comportamento de um platô no número de óbitos, embora elevados”.

Por outro lado, o número de casos da doença continuou em alta. De acordo com o Ministério, foram 246.088 novos diagnósticos de infecção pelo novo coronavírus em uma semana, o que corresponde a um aumento de 13% em relação os 217.065 casos registrados na semana anterior. A velocidade do aumento, porém, caiu e chegou a 15%, em comparação a 22% registrados na semana passada.

Avanço do vírus no país

Na última semana, as regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram o maior avanço da epidemia no país. Nessas regiões houve um aumento expressivo tanto de novos diagnósticos quanto do número de óbitos. Na região Sul o aumento foi de 47% para novos casos e 37% para novos óbitos. Na região Centro-Oeste os novos casos subiram 9% e as mortes 36%. No Nordeste também houve aumento, mas menos expressivo: 5% nos casos e 6% nas mortes.

Já as regiões Norte e Sudeste, seguem o padrão nacional com acréscimo nos casos e queda nas mortes. Na última semana epidemiológica o Sudeste teve aumento de 13% nos diagnósticos de Covid-19 e queda de 11% nos óbitos pela doença. Na região Norte, os novos casos de infecção por coronavírus aumentaram 23% e as mortes caíram 15%.

A interiorização da epidemia no país é outra tendência que permanece. Há cinco semanas, o interior ultrapassou as capitais em número de novos diagnósticos e nesta última semana aconteceu o mesmo em relação ao número de casos. Agora, mais de 60% dos novos diagnósticos acontece eem cidades do interior.

“A gente verifica que distribuição de novos casos de Covid nas capitais vem diminuindo consistentemente, e consistentemente vem aumentando no interior. A gente vai ver como se comporta esse aumento nas próximas semanas epidemiológicas. A distribuição de óbitos na capital vem claramente diminuindo e no interior os óbitos vêm aumentando gradativamente”, disse Correia.