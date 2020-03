Coronavírus: como pedir delivery e ir ao mercado e não se contaminar

Necessárias idas ao mercado ou pedidos via delivery tornam-se grandes desafios em tempo de isolamento e higienização constante das mãos para prevenir-se contra o novo coronavírus. Existem muitas dúvidas quando o assunto é a compra segura de itens de alimentação, cuidados pessoais e limpeza de forma segura, sem contaminar o comprador e seus familiares.

Para ajudar na questão, a reportagem de VEJA tirou as principais dúvidas sobre o do assunto com Leonardo Weissmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Vale dizer além das informações abaixo, para todas as saídas de casa, guarde distância de 1,5 metros de outras próximas, como orientam os especialistas. Confira:

Ao receber um pedido de comida em casa, qual a primeira coisa a se fazer?

A orientação é limpar todas as superfícies, desinfetá-las com álcool 70%. Esse álcool tem melhor ação contra fungos, vírus, bactérias e o novo coronavírus. Então, ao receber a comida, tire-a da embalagem de transporte ou faça a higienização. Na sequência, lave suas mãos, se estiver em casa, mas se não estiver use álcool em gel. É importante fazer isso porque ainda não sabemos com exatidão quanto tempo o novo coronavírus dura em superfícies.

Pensando em risco de contaminações com o novo coronavírus, pagar com cartão é mais seguro do que pagar em dinheiro?

Não necessariamente. Temos que levar a higienização das mãos como um mantra, tocou em um objeto estranho? Lave as mãos e passe álcool em gel, seja na maquininha de cartão, no cartão que você entregou para outra pessoa ou em dinheiro.

No mercado, escolher produtos escondidos nas gôndolas, sobrepostos por outros, reduz o risco de contaminação?

Isso não faz sentido, não dá para saber se a superfície onde o produto foi colocado está contaminada ou se quem empilhou esses itens tinha higienizado as mãos corretamente. A melhor orientação para as compras é após pegar a embalagem, higienize as próprias mãos assim que possível e limpe a embalagem do produto ao chegar em casa.

É preciso higienizar as mãos constantemente durante as compras?

Se você puder ter o frasquinho de álcool em gel junto de você durante as compras, melhor. Assim você se protege de riscos ao tocar os olhos, nariz ou boca. Caso pegue em diversos produtos e não tiver como higienizar as mãos, evite passá-la pelo rosto.

O que fazer com as compras ao chegar em casa?

Desinfete com álcool todas as embalagens e descarte as que não são necessárias, como as caixas que envolvem tubos de pasta de dente. Pode parecer exagero, mas tudo que tem potencial de estar contaminado e for descartado, melhor. No caso das frutas, legumes e verduras que ficam expostos em gôndolas, a forma correta de higienizar é fazendo uma solução com 1 litro de água misturada com uma colher de sopa de água sanitária. Deixe entre 10 e 15 minutos, enxague em água corrente e deixe secar naturalmente. No caso das bananas, não é indicado fazer esse procedimento, portanto, descasque a fruta da forma mais cuidadosa possível e lave as mãos antes de comer.