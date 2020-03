Coronavírus: distribuição de álcool em gel pelo WhatsApp é golpe

Parece tentador: ao passo que o álcool em gel tornou-se mais escasso nas gôndolas dos mercados e farmácias, um link circulando no WhatsApp promete a distribuição gratuita do artigo pela Ambev.

A cervejaria garantiu que trata-se de um golpe. “Gostaríamos de ressaltar que nosso álcool em gel NÃO está sendo distribuído para pessoas físicas, assim como também não está à venda e não há links oficiais disponíveis além de nossos canais oficiais”, diz o comunicado que completa falando que ao clicar no site falso, os dados dos usuários podem ser roubados “por pessoas mal-intencionadas”.

A empresa, de fato, disponibilizou uma grande quantidade de álcool em gel para colaborar com o combate da pandemia de coronavírus que já levou 34 brasileiros à morte. As 500 000 unidades produzidas pela cervejaria, no entanto, serão enviadas diretamente para hospitais de cidades mais atingidas pela Covid-19

Nas redes sociais da marca, diversas pessoas lamentam terem caído no golpe e acessado o site suspeito.