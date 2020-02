Coronavírus: Brasil muda regras para doação de sangue Apesar dos novos critérios, autoridades informam que não existe evidência de contágio da infecção por transfusão de sangue Por Da Redação - Atualizado em 24 fev 2020, 17h59 - Publicado em 24 fev 2020, 17h25

Com o surgimento do novo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde atualizaram os critérios de doação nos bancos de sangue como uma ação preventiva em todo país.

A triagem clínica já incluía a verificação de dengue, chikungunya e zika. A atualização deste ano incluiu a análise para o Covid-19 e outras variações como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS).

Pessoas que estiveram em regiões onde houve casos confirmados do Covid-19 não poderão realizar doação de sangue pelo prazo de 30 dias. A contagem inicia-se a partir da data de retorno da área afetada. O prazo também será aplicado a quem teve contato com paciente infectado ou com suspeita da doença. Em casos de dengue e chikungunya o prazo é também de 30 dias. Em casos de zika, o período se estende para até 4 meses.

Pacientes infectados, caso ocorram, só poderão realizar doações após 90 dias de recuperação completa.

Publicidade

Doadores que tiveram resfriado comum ou infecções de vias respiratórias causadas eventualmente por algum tipo de vírus, sem histórico de viagem para as regiões epidêmicas ou sem contato com pessoas desses lugares, estão liberados das novas regras e podem doar normalmente.

Apesar das mudanças recentes nas normas de doação, as autoridades informam que não existe evidência de transmissão de coronavírus por transfusão de sangue.

(com Agência Brasil)