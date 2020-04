Coronavírus: São Paulo recebe 725.000 novos testes

Nesta terça-feira, 14, o governador João Doria atualizou o panorama de medidas para conter do avanço do novo coronavírus no estado de São Paulo. Doria pediu mais uma vez que as pessoas seguissem o isolamento social e afirmou que monitora a situação de 56 países onde medidas parecidas são adotadas pelo governo e pela população.

Em entrevista, foi informado que o estado recebeu um lote de 725.000 testes vindos da Coreia do Sul. A carga está no Instituto Butantã e faz parte de uma compra maior, com 1,3 milhões de unidades de exames. O investimento do governo na compra foi de 85 milhões de reais. Outros 63 milhões foram investidos para comprar 18 milhões de máscaras de proteção de diversos tipos.

Os testes serão distribuídos para 34 laboratórios credenciados nos próximos dias. De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantã, o número de testes será suficiente para o monitoramento até junho. Há, no entanto, um gargalo de 15 600 exames atualmente sem análise, dos quais 12.000 foram encaminhados a laboratórios associados para que o resultado seja apurado. A expectativa é que a fila seja zerada até semana que vem.

De acordo com o último levantamento, divulgado ontem, o estado tem 8.890 casos e 608 óbitos. O índice de letalidade está em 6,8%. Atualmente, cerca de 1.900 pessoas estão internadas com Covid-19, metade delas na UTI.

Parto de emergência

Doria informou que na madrugada de segunda-feira,13, uma equipe do Hospital das Clínicas realizou uma cesariana de urgência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para salvar a vida de uma mãe infectada por Covid-19 e seu bebê. A criança passa bem sendo acompanhada na UTI neonatal. A mulher tem estado grave e respira com ajuda de ventilador.