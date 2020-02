Qual tipo de álcool em gel mata o coronavírus?

Além de atualizar o atual panorama de casos suspeitos do novo coronavírus, o secretário de Vigilância em Saúde Wanderson de Oliveira informou nesta sexta-feira, 28, qual o jeito correto de higienizar as mãos para prevenir-se da infecção.

O álcool em gel que, de fato, mata os vírus Sars-Cov 2019 é o modelo 70%. Preferencialmente, aquele desenvolvido para uso nas mãos. Os álcoois utilizados para limpeza geral não têm a mesma ação ou eficácia, apenas ressecam a parte exterior do vírus (e a pele das mãos).

Em entrevista a VEJA, o infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, Celso Granato, informou que a água com sabão segue como uma combinação eficaz para manter-se prevenido. “O ideal é lavar as mãos a cada duas ou três horas“, explicou o especialista. Caso a pessoa frequente algum local onde haja aglomerações (ônibus, metrô, blocos de Carnaval), a orientação é que a higienização seja feita imediatamente.