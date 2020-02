Coronavírus: número de casos suspeitos no Brasil sobe de 132 para 182

Nesta sexta-feira (28), o Ministério da Saúde atualizou o panorama do novo coronavírus no país. São atualmente 182 casos suspeitos da doença sob investigação. Até a última quinta,27, eram 132 casos. Trata-se do maior número registrado desde que o vírus começou a ser monitorado no país.

Os estados com maior número de casos suspeitos são: São Paulo (66); Rio Grande do Sul (27) e Rio de Janeiro (19). Não há nenhum caso na região Norte.

Até agora, apenas um paciente de 61 anos, que mora em São Paulo e foi à Itália para trabalhar, tem diagnóstico confirmado para a infecção. Ele passa bem e segue isolado e em monitoramento em casa.