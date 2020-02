Coronavírus no Brasil e os novos atritos entre Bolsonaro e o Congresso

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Os Três poderes EP31 00:00 28:39



A capa da revista VEJA desta semana traz uma reportagem sobre as consequências da chegada do coronavírus ao Brasil: os prejuízos do surto para a economia (global e nacional), com impacto no dólar e na bolsa, estão entre os efeitos analisados. “Por enquanto, a onda inicial é de pânico”, observa o colunista Ricardo Noblat, que elogia o desempenho do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que “conseguiu se manter à margem da balbúrdia” do governo Bolsonaro.

Dora Kramer diz que concorda com Noblat sobre o bom desempenho do ministro, que, segundo ela, tem posição “moderada”. “É uma exceção no governo”, afirma. Ainda no podcast, os colunistas também analisam os riscos dos atritos entre Bolsonaro e o Congresso Nacional, que devem se desdobrar em protestos nas ruas e que podem afetar as reformas tributária e administrativa.