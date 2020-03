Coronavírus: 92 mortes e 3.417 casos confirmados no Brasil

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira, 27, que o número de mortos em decorrência do novo coronavírus no Brasil subiu para 92. Os casos confirmados chegaram a 3.417. A taxa de letalidade da doença no país é de 2,7%.

A quantidade de óbitos e casos confirmados representa um aumento de 19% e 17% respectivamente em relação ao boletim anterior, divulgado na quinta-feira, 24, que registrava 77 vítimas e 2.915 diagnósticos confirmados.

A região Sudeste concentra a maior parte (57%) dos casos, seguida pela região Nordeste (16%), Sul (14%), Centro-Oeste (9%) e Norte (4%). Entre os estados, São Paulo está disparado na frente, com 1.223 casos, o que representa 35,7% do total. Para fator de comparação, o segundo estado com mais casos é o Rio de Janeiro, com 493 pessoas com diagnóstico confirmado – menos da metade que seu vizinho. Confira aqui os casos da doença em todos os estados brasileiros e a curva de crescimento da epidemia o Brasil.