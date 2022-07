Conheça mais um benefício do uso do azeite na alimentação

Na hora de cozinhar, algumas pessoas têm dúvidas se o azeite extravirgem é uma gordura indicada para o processo de cocção. Um grupo de cientistas brasileiros e espanhóis resolveu investigar a questão e chegaram a mais um benefício deste ingrediente importante da dieta mediterrânea, uma das mais saudáveis e indicadas por especialistas: ele ajuda a preservar os nutrientes dos alimentos.

No estudo, publicado no periódico Trends in Food Science & Technology, pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade de Barcelona revisaram mais de 90 trabalhos científicos e concluíram que o ingrediente tem vantagem em relação aos demais óleos vegetais por proteger os alimentos e passar para eles seus compostos bioativos que promovem a saúde.

“O azeite extravirgem ajuda a evitar que os fitoquímicos sejam oxidados. Isso deixa os alimentos cozidos mais saudáveis, uma vez que preserva componentes importantes, que poderiam desaparecer” explicou, ao Jornal da USP, o pesquisador José Fernando Rinaldi de Alvarenga, pós-doutorando do Centro de Pesquisas em Alimentos (Food Research Center – FoRC) da universidade. Ele detalha: “Quando comparamos um refogado de tomate com e sem azeite, por exemplo, a quantidade de licopeno pode ser reduzida sem a presença de azeite no processo de cocção. Entretanto, ao usar o azeite extravirgem, conseguimos preservar esse composto que está associado à prevenção do câncer de próstata.”

Segundo a pesquisa, técnicas que utilizam menor tempo de cocção e temperaturas mais baixas são as que permitem aproveitar mais os nutrientes dos alimentos e do azeite.

