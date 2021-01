Como será a reunião da Anvisa para autorizar o uso emergencial das vacinas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) explicou nesta quarta-feira, 13, como funcionará a reunião que definirá a autorização — ou não — de dois imunizantes contra Covid-19 a serem distribuídos no Brasil de maneira emergencial. As candidatas são: a CoronaVac, do laboratório Sinovac Life Science com o Instituto Butantan, e a vacina da Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no país.

“As vacinas autorizadas temporariamente para uso emergencial para a prevenção contra a Covid-19 serão destinadas ao uso em caráter experimental, preferencialmente, em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde”, diz o comunicado. “As condições de aprovação de cada autorização de uso emergencial serão definidas a partir de pareceres contendo os dados técnicos apresentados à Anvisa”.

Como é de praxe para encontros do tipo, a reunião será transmitida nos canais da Anvisa. A previsão de início é às 10h; a duração estimada é de cinco horas.

De acordo com o documento, a avaliação é feita por três áreas da Anvisa, que são as áreas responsáveis pelo registro de medicamentos, pela certificação de Boas Práticas de Fabricação e pela farmacovigilância de medicamentos, que é o monitoramento de produto no mercado. É explicado que cada uma dessas frentes emite um parecer em relação aos dados técnicos apresentados à agência pelos laboratórios. Ao todo, o processo contará com o trabalho de cinquenta pessoas.

A decisão final será tomada pela Diretoria Colegiada da Anvisa a partir do que disserem as áreas técnicas. Este grupo reúne a instância máxima da Anvisa, que reúne cinco diretores da agência. Após a decisão, será publicado no portal da agência um relatório com as bases técnicas da avaliação sobre a autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental de cada vacina contra a Covid-19.