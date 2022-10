Como o canto dos pássaros afeta sua saúde mental?

Da próxima vez que escutar o canto de um pássaro, melhor parar para ouvir: faz bem para sua saúde mental. Em um estudo do Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano, os pesquisadores descobriram como a melodia afeta o humor e o funcionamento cognitivo.

Contando com a participação de 295 voluntários, comparou-se a resposta ao ruído de tráfego e o canto dos pássaros, com cada um ouvindo seis minutos de sons variados. Antes e depois de realizarem os testes, os participantes preencheram questionários avaliando sua saúde mental e realizaram testes cognitivos.

“Todos têm certas disposições psicológicas. Pessoas saudáveis ​​também podem experimentar pensamentos ansiosos ou percepções paranoicas temporárias”, disse o autor da pesquisa, Emil Stobbe, pré-doutorando em Neurociência Ambiental no Instituto Max Planck. “Os questionários nos permitem identificar as tendências das pessoas sem que elas tenham um diagnóstico de depressão, ansiedade e paranoia e investigar o efeito dos sons dos pássaros ou do tráfego nessas tendências”.

Até onde sabemos, a influência positiva do canto dos pássaros no humor já é conhecida, mas, este estudo é o primeiro a revelar um efeito nos estados paranoicos. A investigação concluiu que enquanto o ruído do tráfego piorava os estados depressivos, especialmente se o clipe de áudio envolvesse muitos tipos diferentes de sons, o canto dos pássaros reduz a ansiedade e a paranoia em participantes saudáveis. O grupo de pesquisa de Stobbe também descobriu que nem o canto dos pássaros nem o ruído do tráfego influenciaram o desempenho cognitivo.

Na opinião dos pesquisadores, a explicação para esses efeitos é que o canto dos pássaros é uma indicação sutil de um ambiente natural intacto, desviando a atenção de ruídos estressantes. Em conjunto, os resultados sugerem caminhos interessantes para futuras pesquisas e aplicações, como a adoção de tratamentos em pacientes com transtornos de ansiedade ou paranoia diagnosticados.

“Ouvir um CD de áudio seria uma intervenção simples e de fácil acesso. Mas se já pudéssemos mostrar tais efeitos em um experimento online realizado por participantes em um computador, podemos supor que eles são ainda mais fortes ao ar livre na natureza”, diz Stobbe.

Continua após a publicidade