Como no TikTok, dormir com óleo e meias cobrindo os cabelos funciona?

Recentemente, um truque de beleza chamado Hairslugging viralizou no TikTok, acumulando mais de 16 milhões de visualizações na plataforma de vídeo. A trend consiste em aplicar um óleo ou vaselina nos fios de cabelo à noite, envolvê-los com uma meia (de forma que o rabo de cavalo fique completamente dentro do acessório), e só tirar no dia seguinte. “O truque traz, sim, benefícios, principalmente garantindo a manutenção da umidade nos fios”, afirma Jaqueline Zmijevski, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e Fellow em Tricologia pela Associação Médica Brasileira (AMB).

Segundo a médica, o uso de óleo vegetal nos cabelos é benéficos: auxilia na reposição de lipídios, a ‘gordurinha boa’ que une as cutículas, melhorando seu alinhamento e consequentemente a reflexão da luz. “Isso se manifesta em melhor maleabilidade, brilho e penteabilidade. Já a vaselina auxilia na retenção da hidratação dos fios, melhora a lubrificação e reduz o atrito na hora de pentear, melhorando assim o frizz e disfarçando as pontas duplas”, comenta.

A dermatologista explica ainda que a lógica por trás do uso da meia é que o material de algodão reduz o atrito dos fios no travesseiro, evitando a quebra, o frizz e a dispersão do produto. “Desde que não seja usada com tração ou muito apertada, a meia não traz problemas e não predispõe à quebra do fio”.

A trend serve para todos os tipos de cabelo e não há contraindicações. “Ela pode ser feita de uma a duas vezes por semana, de acordo com a necessidade de melhorar o sensorial e estética dos fios. Além da umectação, podemos associar de forma intercalada o uso de máscaras hidratantes. Assim, contemplamos todas as necessidades dos fios”, explica Jaqueline, que lembra que a técnica pode ser usada após a lavagem dos fios (e até mesmo sem lavá-los).