Com vacina, brasileiro sente-se mais seguro para retomada, diz pesquisa

Esperança, otimismo e alívio foram os sentimentos mais relatados pelos brasileiros após a imunização contra a Covid-19, de acordo com uma pesquisa que apontou que 75% dos entrevistados se sentem mais seguros para a retomada das atividades com o aumento da taxa de vacinação. Na pesquisa, realizada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) a pedido da Pfizer e da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), foram ouvidas 2 mil pessoas de todas as regiões do Brasil.

Os entrevistados também demonstraram confiança nas vacinas e afirmaram que encorajaram parentes (85%), amigos (61%), colegas de trabalho (38%) e vizinhos (36%) a se vacinar – nesta questão, mais de uma alternativa podia ser escolhida.

Para a retomada, a maioria dos entrevistados (40%) declarou que quer realizar encontros mais frequentes com familiares e amigos e voltar a frequentar locais fechados, como cinemas, teatros e restaurantes.

Mesmo assim, o medo de uma nova onda continua e 86% afirmaram temer sua ocorrência.

Novos hábitos e impacto das fake news

A pesquisa também abordou a aquisição de novos hábitos e o impacto negativo das fake news.

Na visão dos participantes, a população está mais consciente em relação a medidas para evitar doenças (64%) e 58% declararam que usar álcool em gel é o hábito que devem manter após a pandemia, seguido de lavar as mãos (55%) e usar máscaras, mesmo que eventualmente (40%). Para 72% dos entrevistados, as fake news atrapalham o ritmo de vacinação.