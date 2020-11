Com Covid-19, Pazuello ficará internado no Hospital das Forças Armadas

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai passar a noite deste domingo no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília. O general, que está contaminado com a Covid-19, deu entrada na última sexta-feira em um hospital particular com o quadro de desidratação. Ele teve alta no final desta manhã e seguiu para consulta com sua equipe médica no HFA.

Inicialmente, o Ministério da Saúde informou que o procedimento no Hospital das Forças Armadas seria “regulamentar para o tratamento que teve início em unidade de saúde militar”. No final do dia, a assessoria da pasta informou que Pazuello permanecerá essa noite no hospital como medida preventiva. “Pazuello está bem e estável e deverá permanecer em repouso até amanhã”, disse o Ministério da Saúde.

O general foi diagnosticado com o coronavírus no dia 20 de outubro, em meio a um choque de informações no governo federal sobre a aquisição da vacina chinesa Coronavac. Ele permaneceu isolado em um hotel em Brasília, onde recebeu visita do presidente Jair Bolsonaro e recuou da aquisição do imunizante chinês.

Em vídeo gravado ao lado de Bolsonaro, Pazuello disse que começou o tratamento precoce com hidroxicloroquina, annita e azitromicina e que estava “zero bala”. O presidente comemorou e disse que o ministro era “a prova” de que os medicamentos funcionam.