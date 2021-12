Com avanço da ômicron, Premier League confirma partidas de fim de ano

A Premier League, a principal liga do campeonato inglês de futebol, anunciou que as partidas de fim de ano estão confirmadas, apesar do avanço da variante ômicron. Após reunião com os representantes dos clubes, decidiu-se por continuar com o atual calendário de jogos. “A saúde e o bem-estar de todos os envolvidos continuam sendo nossa prioridade e a Liga continuará monitorando e refletindo as orientações de saúde pública, sempre procedendo com cautela”, diz o comunicado.

A última rodada do Campeonato Inglês teve alguns jogos adiados em decorrência da situação complicada em que se encontra o Reino Unido – além da disseminação da variante delta, o país registrou 12 mortes pela nova cepa ômicron, sem contar os vários atletas que testaram positivo para a Covid-19, desfalcando seus times. Ao todo, dez partidas não ocorreram.

Para justificar a decisão, a Premier League divulgou ainda que “92% dos jogadores e funcionários dos clubes receberam uma, duas ou três doses da vacina contra a Covid-19, com 84% dos jogadores no calendário de vacinação”. Até o final de 2021, estão previstas 20 partidas do Campeonato Inglês.