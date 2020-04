Cloroquina: Roberto Kalil foi tratado com a medicação

Diagnosticado com Covid-19, o cardiologista Roberto Kalil foi tratado com cloroquina, o polêmico remédio para malária. O profissional tomou a medicação nos primeiros quatro dias de internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, quando seu estado de saúde se agravou.

A equipe responsável por seu tratamento chegou a cogitar interná-lo na UTI.

Desde o início da crise causada pelo novo coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro tem colocado em xeque recomendações do Ministério da Saúde. Bolsonaro encampa uma cruzada para defender o uso da cloroquina, que ainda não tem sua efetividade clinicamente comprovada, como forma de combater a epidemia no país.

A insistência do presidente no tema transformou o remédio em uma ferramenta do jogo político travado pelo bolsonarismo nas redes sociais.

Dois grandes estudos estão sendo conduzidos no Brasil para comprovar (ou não) a eficácia do remédio.