Cientistas desenvolvem supervacina contra todos subtipos do vírus da gripe

Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, desenvolveram uma vacina experimental com foco em todos os 20 subtipos conhecidos do vírus Influenza, causador da gripe, e os primeiros testes, realizados em animais, demonstraram que o imunizante oferece “ampla proteção” contra variantes letais da doença. O achado foi publicado na revista científica Science e pode ser uma arma para evitar futuras pandemias de gripe.

A supervacina utiliza a mesma tecnologia das vacinas contra a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e Moderna, o RNA mensageiro (mRNA). Em cobaias, a vacina reduziu sintomas da doença e evitou a evolução do quadro infeccioso para a morte. Além disso, manteve os níveis de anticorpos elevados por, ao menos, quatro meses.

“A ideia aqui é ter uma vacina que dê às pessoas um nível básico de memória imunológica para diversas cepas de gripe para que haja muito menos doenças e mortes quando ocorrer a próxima pandemia da doença”, disse, em comunicado, Scott Hensley, professor de microbiologia da universidade e principal autor do estudo.

A proposta do imunizante é desencadear no organismo uma resposta imune de memória quando o indivíduo for exposto ao vírus. Para isso, foram testados 18 subtipos de Influenza A e os dois subtipos da Influenza B. Atualmente, as vacinas protegem contra três ou quatro subtipos e são sazonais, tendo como foco as cepas circulantes no ano.

“Seria comparável às vacinas de mRNA contra a Covid de primeira geração, que foram direcionadas para a cepa original do novo coronavírus em Wuhan”, explicou se Hensley. “Contra variantes posteriores, como a ômicron, essas vacinas originais não bloquearam totalmente as infecções virais, mas continuam a fornecer proteção durável contra doenças graves e morte”.

O grupo planeja avançar para estudos com seres humanos e avalia que, tendo sucesso, é possível que a vacina possa ser administrada em todas as faixas etárias.

