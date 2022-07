China aprova antiviral contra HIV para tratar Covid-19

Um antiviral contra o vírus HIV, causador da Aids, recebeu autorização emergencial do órgão regulador de medicamentos para o tratamento da Covid-19 na China. A liberação ocorreu nesta segunda-feira, 25, e foi divulgada nesta terça-feira, 26, na Nature. O remédio Azvudina, da farmacêutica chinesa Genuine Biotech, é o primeiro antiviral oral fabricado no país.

A farmacêutica anunciou que, em um ensaio clínico de fase 3, 40% dos pacientes que receberam o medicamento por uma semana tiveram melhora nos sintomas clínicos em relação a 11% dos que receberam placebo. O estudo detalhado ainda não foi divulgado e não se sabe ainda se o tratamento é capaz de reduzir hospitalizações e mortes pela doença. Como a droga já foi aprovada para pacientes com HIV, especialistas avaliam que a segurança do medicamento está estabelecida.

A também chinesa Shanghai Junshi Bioscience está em fase final de desenvolvimento de outro antiviral oral para a Covid-19 chamado VV116. Este medicamento é uma fórmula ajustada em uma versão em pílula do remdesivir, medicamento intravenoso que foi o primeiro tratamento para infectados pelo novo coronavírus liberado pela agência reguladora norte-americana Food and Drug Administration (FDA).

A empresa informou que, em um estudo de fase 3, a segurança e a eficácia do candidato a medicamento foram comparadas com os resultados do Paxlovid, da Pfizer. Os resultados apontaram que os sintomas foram aliviados mais rapidamente e os pacientes testaram negativo mais cedo do que os medicados com o medicamento da Pfizer.

“Um pequeno estudo revisado por pares envolvendo 136 participantes sugeriu que o medicamento poderia reduzir o período entre o primeiro resultado positivo do teste Covid-19 e o primeiro resultado negativo para 8,5 dias, em comparação com 11 dias para aqueles que receberam placebo”, informou a Nature. No entanto, assim como ocorreu com a pesquisa com o Azvudina, dados adicionais não foram anunciados.

Até o momento, a China aprovou o antiviral Paxlovid para o tratamento da doença. Ele demonstrou eficácia de 89% para a diminuir os riscos de hospitalização e morte por Covid-19.