Casal de idosos consegue viver na mesma casa de repouso

Os canadenses Wolf e Anita Gottschalk, ficaram conhecidos mundialmente após a neta compartilhar uma comovente foto em que o casal de idosos chorava de mãos dadas. Agora, outra imagem mostra o final feliz dessa história: dessa vez eles aparecem tomados pela emoção e compartilham um beijo por estarem de volta nos braços um do outro.

A cena, compartilhada por Ashley Bartyik, neta do casal, mostra os idosos após serem realocados para viverem na mesma casa de repouso, em Surrey, na região da Columbia Britânica, no Canadá.

“Na última quinta-feira a nossa família presenciou com alegria a reunificação de Wolfram e Anita Gottschalk. Wolfram, finalmente, foi transferido para o mesmo local de Anita na residência de Morgan Heights. “O reencontro foi marcado por lágrimas de alegria de todos os envolvidos. Eles agora podem estar sob o mesmo teto em seus últimos anos, e nós não poderíamos estar mais gratos.”, escreveu em uma postagem no Facebook.

Relembre a história do casal

Os canadenses Wolf e Anita Gottschalk estão casados há 62 anos e precisaram viver separados por oito meses, após serem admitidos em casas de repouso diferentes. Ao fim de cada reencontro, proporcionado pela neta do casal, que levava um para ver o outro, o momento da despedida era marcado por muitas lágrimas.

“É uma explosão emocional para ambos”, disse Ashley Bartyik, de 29 anos, à CNN. Ela – ou algum membro da família – precisava dirigir 40 minutos para reunir seus avós e contou que buscava chamar a atenção da comunidade local e das autoridades de saúde para tentar reunir no casal novamente.

O grande medo da família era que um dos dois falecesse longe um do outro ou que Wolf, que além de falha cardíaca congestiva e linfoma tem demência , esquecesse a esposa Anita, de 81 anos.

Felizmente, a repercussão do caso teve um final feliz e, como haviam prometido, as autoridades de saúde do Canadá conseguiram alocar o casal no mesmo lar. Ao ver Wolf, que estava sentado numa cadeira de rodas, Anita segurou seu rosto e disse “olhe para mim, olhe para mim. Eu te amo”.

Veja abaixo o vídeo do reencontro (em inglês):