Carboidrato: o segredo de uma Ilha japonesa para a longevidade

Enquanto as dietas modernas tentam reduzir ao máximo o consumo de carboidratos para garantir o peso ideal, um conjunto de ilhas no sul do Japão aponta para o caminho oposto: uma dieta rica em carboidratos, associada ao baixo consumo proteínas e maior ingestão de vegetais pode ser a fórmula para um peso saudável e uma expectativa de vida elevada.

Nas ilhas japonesas de Okinawa, os habitantes apresentam ótima condição de saúde, além de terem a maior expectativa de vida do mundo. O Japão já é um país conhecido pela longevidade, mas em Okinawa essa taxa é 40% maior que a média nacional: para cada 100.000 habitantes, 68 são centenários, segundo a BBC.

De acordo com pesquisadores, esse resultado pode ser explicado pelo fato de que uma dieta com pouca proteína e muito carboidrato aciona várias respostas fisiológicas que protegem o organismo de várias doenças ligadas ao envelhecimento, incluindo diabetes, câncer, doenças cardiovasculares e demência. Outro ponto importante da dieta em Okinawa é a restrição do consumo de calorias diárias: antes da inserção das redes de fast food na ilha, o morador médio comia 11% menos calorias do que o valor recomendado pelos órgãos de saúde internacionais. Para especialistas, essa limitação calórica permite não apenas a perda de peso como ajuda a desacelerar o processo de envelhecimento.

A importância da dieta

O alimento base da maioria dos países asiáticos é o arroz. No entanto, em Okinawa a base alimentar é focada na batata-doce, que foi introduzida na culinária local durante o século 17. A alimentação local também inclui a alta ingestão de legumes e verduras verdes e amarelos e vários tipos de soja. A carne faz parte da dieta, mas em quantidades pequenas. Por meio desses alimentos, a população adquire altas doses de vitaminas e minerais essenciais, incluindo antioxidantes conhecidos pelo efeito anti-idade.

A tradicional dieta de Okinawa também permite uma menor ingestão de calorias. Estudos realizados em animais mostraram que comer 30% menos calorias do que o normal pode reduzir em 63% o risco de morte por doenças relacionadas ao envelhecimento em um período de 20 anos. Como ainda não foi possível realizar testes clínicos de longa duração em humanos, os pesquisadores não conseguiram determinar qual é a relação direta entre uma dieta restritiva de calorias e o envelhecimento.

Ainda assim, acredita-se que esse comportamento alimentar modifica a sinalização de energia das células, permitindo que o organismo use menos recursos para preservação e manutenção – como o reparo de DNA – em vez de crescimento e reprodução, ao mesmo tempo em que limita o stress oxidativo causado por produtos tóxicos no metabolismo que podem causar dano cerebral.

Além disso, o maior consumo de carboidratos em relação à proteína pode ser outro fator crucial na longevidade e saúde da população de Okinawa. Um estudo realizado em animais descobriu que uma dieta baseada em maiores quantidades de carboidrato e poucas proteínas aumenta a longevidade e reduz alguns sinais de envelhecimento no cérebro. A pesquisa apontou que a proporção ideal para alcançar esses resultados de saúde é de 10 carboidratos para cada proteína – a mesma praticada em Okinawa. “É exatamente o oposto das atuais dietas da moda, que sugerem muita proteína e pouco carboidrato”, diz Samantha Solon-Biet, da Universidade de Sidney, na Austrália, à BBC.

A explicação dos benefícios parecem estar interligados: assim como a restrição de calorias, as dietas com poucas proteínas promovem o reparo e a manutenção celular. A escassez de aminoácidos essenciais – provenientes dos carboidratos – pode fazer com que as células reciclem material velho em vez de sintetizar novas proteínas.

Quando o corpo produzir novas proteínas, o material velho é descartado, e ao se acumular pode provocar muitas doenças. Com uma dieta com pouca proteína, esse problema é evitado. “Juntas, essas mudanças podem prevenir o acúmulo, ligado ao envelhecimento, de proteínas danificadas nas células”, explicou Karen Ryan, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, à BBC.

Outros fatores

A dieta tem papel fundamental para a longevidade em Okinawa, mas existem outros fatores que influenciam nos resultados, incluindo a genética. Por causa da localização das ilhas, houve uma isolamento relativo das populações da região, o que forneceu um perfil genético único.

Pesquisas sugerem que essa singularidade permitiu menor prevalência de uma variável genética (APOE4) que está associada ao risco de doenças cardíacas e Alzheimer. O DNA particular também permitiu uma tendência maior de carregar uma variável protetora do gene FOXO3, ligado à regulação do metabolismo e do crescimento celular. Apesar dessa diferença genética ser responsável por uma estatura mais baixa, o principal benefício compensa: a redução do risco de diversas doenças relacionadas à idade, incluindo câncer.

Outro fator que contribui para a saúde da população idosa de Okinawa é estilo de vida. De acordo com o Estudo de Centenários de Okinawa (OCS, na sigla em inglês), os moradores das ilhas tendem a fumar menos que a maioria das populações, o que afasta uma série de possibilidades de problemas de saúde, inclusive câncer.

O estilo de vida também é fundamental na manutenção de uma vida social ativa na velhice: por ser uma comunidade fechada, os idosos tendem a se relacionar entre si frequentemente. Além disso, por trabalharem predominantemente com agricultura e pesca, eles também são fisicamente ativos.

Um modelo a seguir?

Apesar dos bons resultados, especialmente em relação a dieta, especialistas indicam que o baixo consumo de proteínas é benéfico para o corpo até os 65 anos. A partir daí, o benefício é maior ao aumentar o consumo do nutriente. Estudos ainda destacam que as vantagens podem depender da fonte da proteína: uma dieta mais rica em proteína vegetal parece ser melhor do que uma dieta rica em carne ou laticínios, por exemplo. Portanto, o segredo da longevidade em Okinawa pode estar associado ao maior consumo de legumes, frutas e verduras, e não a uma dieta rica em carboidrato e pobre em proteína.

Apesar das dúvidas, uma dieta saudável e equilibrada é sempre a melhor. Quanto a dieta de Okinawa, há muito para ser esclarecido. Serão necessários muitos anos de pesquisa para compreender como cada ingrediente pode contribuir para a longevidade.