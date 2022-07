Capital paulista vai vacinar crianças de 3 e 4 anos com comorbidades

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 19, que vai priorizar as crianças de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiências permanentes e indígenas na campanha de imunização contra a Covid-19. A vacinação terá início nesta quarta-feira, 20, e será usada a CoronaVac, vacina do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, autorizada para a faixa etária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na semana passada.

A pasta informou que o público estimado é de 15 mil crianças e esta etapa não inclui imunossuprimidos. As crianças sem comorbidades podem se inscrever nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) perto de casa ou da escola para receber as doses remanescentes, fila conhecida como “xepa da vacina”. É necessário apresentar comprovante de residência e um número de telefone para convocação. A população total de 3 e 4 anos é de 313 mil crianças na capital.

Segundo a secretaria, no caso de comorbidades e deficiências, é necessário apresentar um documento de identificação da criança e uma receita ou relatório com dados do menor e CRM com carimbo do médico.

CoronaVac

Na semana passada, o Ministério da Saúde orientou que estados e municípios utilizassem as doses de CoronaVac disponíveis em estoque para incluir as crianças nesta etapa da campanha. A pasta informou que estava em tratativas para a aquisição de novas doses. Em nota enviada na última quinta-feira, 14, o Instituto Butantan afirmou que espera “que o imunizante seja incorporado ao Plano Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, de acordo com a demanda necessária e mediante contratação”.

A fabricação da CoronaVac foi interrompida em outubro do ano passado. Segundo o instituto, o último lote foi enviado ao Ministério da Saúde em fevereiro deste ano, totalizando 110 milhões de doses entregues. A produção foi suspensa porque, desde então, não houve mais pedidos.

A Anvisa liberou a aplicação do imunizante para a faixa etária, incluindo imunossuprimidos, com a mesma indicação para as demais faixas etárias de dosagem, a formulação e intervalo (de 28 dias entre as doses).

A CoronaVac recebeu autorização da agência para ser aplicada no público com mais de seis anos e que não é imunocomprometido em janeiro deste ano. O imunizante tem autorização para uso emergencial no país, mas deu entrada no pedido de registro em 9 de julho. O prazo de análise é de 60 dias a partir da solicitação.