Café da manhã antes do exercício acelera o metabolismo, diz estudo

Alguns pessoas consideram o café da manhã a refeição mais importante do dia e para quem mantém uma rotina de exercícios isso pode ser realmente verdade. Pesquisadores descobriram que tomar café da manhã antes de se exercitar pode “preparar” o corpo para a queima de calorias durante a atividade física, além de acelerar o metabolismo, o que melhora a digestão de alimentos ao longo do dia.

O estudo, publicado recentemente no periódico American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism, descobriu que os carboidratos queimados durante o exercício não eram apenas o da primeira refeição como também os armazenados nos músculos (glicogênio muscular). Essa é a primeira pesquisa a examinar de que forma fazer a primeira refeição antes da atividade física matinal influencia nas respostas metabólicas pós-exercício.

Alimenta-se

Os pesquisadores da Universidade de Bath, na Inglaterra, recrutaram 12 homens saudáveis para analisar os efeitos do café da manhã ou do jejum antes de praticar exercício – neste caso, andar de bicicleta durante uma hora. Em teste de controle, alguns participantes tomaram café da manhã e descansaram por três horas e outros comeram duas horas antes do exercício. Após exercício ou descanso, foram realizados testes dos níveis de glicose no sangue e de glicogênio muscular.

A equipe notou o café da manhã permitiu que o corpo queimasse mais calorias durante a prática esportiva, além de aumentar a taxa de metabolização de carboidratos armazenados em forma de glicogênio muscular. Segundo Rob Edinburgh, co-autor da pesquisa, essa reação pode explicar o gasto mais rápido do açúcar no sangue continuou mesmo depois do almoço.

“Descobrimos que fazer a primeira refeição antes de se exercitar aumenta a velocidade de digestão, absorção e metabolismo dos carboidratos que comemos mesmo depois da atividade física”, explicou Javier Gonzalez, principal autor do estudo, ao site da universidade.

É importante ressaltar que a alimentação – em qualquer hora do dia – precisa ser balanceada e fornecer todos os nutrientes necessários para o funcionamento do corpo, especialmente no caso de pessoas que se exercitam com frequência. O café da manhã padrão deve conter 25% das calorias diárias e incluir carboidratos, proteínas e frutas.

Jejum

Para algumas pessoas, manter-se em jejum para fazer exercício é melhor, pois estimula a queima das reservas de gordura, ajudando no processo de emagrecimento. No entanto, o estudo provou que se alimentar antes exerce efeito semelhante.

Apesar das descobertas, os cientistas destacam que a pesquisa avaliou apenas as respostas de curto prazo e, portanto, não é possível determinar as implicações a longo prazo, sendo necessário maiores estudos para responder essas questões. Eles ainda sugerem analisar os efeitos em participantes com sobrepeso que apresentam riscos de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.