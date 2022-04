Butantan diz que não recebeu notificação sobre fim da Emergência de Saúde

O Instituto Butantan informou por meio de uma nota nesta segunda-feira 18, que não recebeu nenhuma notificação sobre a revogação do estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ou sobre alteração de permanência do uso emergencial da vacina CoronaVac do Ministério da Saúde. “Neste sentido não há qualquer mudança nas diretrizes de saúde pública”, afirmou.

O instituto lembrou também que qualquer solicitação do governo para a continuidade do uso emergencial de vacinas, pelo período de um ano, deve antes passar pela aprovação da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “O Butantan, firmando seu compromisso com a saúde pública do povo brasileiro, segue em tratativas e em constantes trocas com a equipe técnica da Anvisa para que o uso da CoronaVac seja estendido a todos os públicos, incluindo crianças de três a cinco anos”.

O anúncio do fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) foi feito pelo ministro em pronunciamento em rede nacional neste domingo, 17. De acordo com o Ministério da Saúde, a decisão foi possibilitada pela melhora no cenário nacional da pandemia da Covid-19, devido a ampla cobertura vacinal e a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).