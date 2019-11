Bruno Covas será internado hoje em São Paulo

O prefeito Bruno Covas será internado hoje no fim do dia, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ainda nesta segunda, ele fará exames de sangue e amanhã, às 8h, começará a terceira e última sessão de quimioterapia. O tratamento é para um câncer na cárdia, região de transição entre o estômago e o esôfago, com metástase no fígado e nos linfonodos.

A sessão terá a duração de trinta horas. O prefeito ainda está se submetido a uma terapia para a formação de trombos, problema consequente do câncer.

Apesar da agressividade dos medicamentos quimioterápicos, Covas não teve reações adversas, como enjoos, falta de apetite e dormência na ponta dos dedos.

Após essa sessão, Covas fará exames que detectarão o efeito do tratamento.

O prefeito chegou a ficar 22 dias internado para o tratamento do câncer e dos trombos. Ele está sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar, que inclui o infectologista David Uip e o cardiologista Roberto Kalil.