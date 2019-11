Após 22 dias internado, Bruno Covas tem alta do hospital

O prefeito Bruno Covas (PSDB) teve alta do Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta quinta-feira, 14. Desde que foi internado, no dia 23 de outubro, Covas não havia deixado o hospital. O motivo principal foi a formação de coágulos em seu organismo – no átrio direito, a cavidade do coração que recebe o sangue venoso, e no cateter usado na quimioterapia.

Ao longo da internação, o prefeito passou por duas sessões de quimioterapia para o tratamento de um câncer na cárdia, região de transição entre o estômago e o esôfago, com metástase no fígado e nos linfonodos. Ainda falta um ciclo, que será feito em duas semanas.