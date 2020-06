Bruno Covas testa positivo para Covid-19

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, testou positivo para a Covid-19, de acordo com comunicado. “Estou bem. Sem nenhum sintoma. Recomendação médica é ficar em casa pelos próximos dias”, afirmou ele em uma rede social.

O exame foi feito de rotina. Por enquanto, a recomendação médica é que ele fique em casa e em observação nos próximos dias.

Em novembro do ano passado, Covas foi diagnosticado com câncer na cárdia, região de transição entre o estômago e o esôfago, com metástase no fígado e nos linfonodos. Desde então, passou por diversas sessões de quimioterapia e mais recentemente se submeteu a mais um tratamento — a imunoterapia.