Bruno Covas é hospitalizado em São Paulo após desconforto abdominal

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi internado nesta quarta-feira, 13, após sentir uma indisposição abdominal. Ele passou por uma avaliação clínica no Hospital Sírio Libanês que apontou uma inflamação do cólon, parte central do intestino grosso.

Bruno Covas, de 40 anos, faz tratamento contra um câncer na região do estômago e do esôfago. O prefeito da capital paulista continua fazendo imunoterapia contra câncer linfonodos e sentiu o problema entre terça e quarta.

De acordo com o boletim médico, “o paciente encontra-se clinicamente muito bem, em observação médica enquanto aguarda a conclusão de exames complementares”. Bruno Covas é acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz e Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer.