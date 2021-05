Bruno Covas é transferido para a UTI com sangramento no estômago

O prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) deu entrada na UTI do Hospital Sírio-Libanês, devido a um sangramento no estômago provocado pela gravidade do câncer que o acomete. Covas foi diagnosticado com tumor no estômago e no fígado em outubro de 2019. De lá para cá fez tratamento com quimioterapia e imunoterapia, mas a doença não cedeu.

No último domingo, dia 2, ele comunicou, em nota oficial da Prefeitura de São Paulo, que iria se licenciar por 30 dias para se dedicar ao combate à doença. Covas está entubado no hospital.

O prefeito é tratado pela equipe médica que inclui Roberto Kalil, Tulio Pfiffer e David Uip.