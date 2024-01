Brasil registra mais de 217 mil casos de dengue só em 2024

2024 começou com alerta preocupante relacionado à dengue. Nas quatro primeiras semanas do ano, o Brasil registrou mais de 217 mil casos de dengue, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça-feira, 30 – número quase cinco vezes maior de casos do que o ano passado, com 44.752 registros no mesmo período.

No número de mortes, o painel de monitoramento de arboviroses do governo mostra 15 óbitos provocados pela doença em 2024, além de 149 mortes em investigação.

Segundo a pasta, esse aumento alarmante de casos da dengue no país tem a ver com questões climáticas como a combinação entre as ondas de calor excessiva e as chuvas intensas causadas pelos efeitos do El Niño, além do retorno de dos sorotipos DENV-3 e DENV-4 do vírus da dengue no país.

A importância da vacinação

Na última quinta-feira, 25, o Ministério da Saúde anunciou que a vacinação contra a dengue começará em fevereiro, com o imunizante sendo aplicado gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) na população de regiões endêmicas.

Os 521 municípios selecionados pelo governo para receber as primeiras doses da QDenga, vacina da farmacêutica japonesa Takeda, seguem três critérios: priorizar regiões com mais de 100 mil habitantes, a alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024 e a maior predominância do sorotipo DENV-2.

A vacinação começará por crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023. O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Segundo a pasta, a seleção de um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização foi necessária por conta da capacidade limitada de doses fornecida pelo laboratório que fabrica a vacina. A primeira remessa com cerca de 757 mil doses chegou ao Brasil no último sábado, 20, em um lote com um total de 1,32 milhão de doses. A próxima remessa, com mais de 568 mil doses, tem entrega prevista para fevereiro.

O Ministério da Saúde também informou que adquiriu o quantitativo total disponível pelo fabricante para 2024: 5,2 milhões de doses. De acordo com a empresa, a previsão é que sejam entregues ao longo do ano, até dezembro. Para 2025, a pasta já contratou 9 milhões de doses.

País é o primeiro

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue no sistema público universal. O Ministério da Saúde incorporou o imunizante contra a doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti em dezembro de 2023.

Mas a pasta alerta para a continuação de estratégias de enfrentamento das arboviroses, principalmente com o período das chuvas e das altas temperaturas, e diante do alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o aumento das arboviroses em razão das mudanças climáticas ocasionadas pelo El Niño, somadas ao cenário nacional de reaparecimento dos sorotipos DENV-3 e DENV-4. Ou seja, mesmo com ótima notícia da vacinação incorporada no SUS, vale lembrar que a principal medida é a eliminação dos criadouros do mosquito, que se reproduz em água parada.