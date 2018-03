Brasil já registra 1 098 casos de febre amarela

O Ministério da Saúde atualizou nesta quarta-feira o número de casos de febre amarela no Brasil. De acordo com o novo boletim, entre 1º de julho de 2017 e 20 de março, 1.098 casos da doença foram confirmados no país, com 340 mortes. Ao todo, foram notificados 4.102 casos suspeitos, dos quais 2.150 já foram descartados e 854 permanecem em investigação.

O número é quase o dobro dos 632 casos e 201 mortes confirmadas no mesmo período do ano anterior. Sobre esse fato, o ministério ressalta que este ano o vírus está circulando em regiões metropolitanas com maior contingente populacional, atingindo 34,8 milhões de pessoas que moram em áreas que nunca tiveram recomendação de vacina. No ano passado, considerado até o maior surto da doença no país, a área de circulação do vírus atingiu 9,1 milhões de pessoas.

Ampliação da vacina

Na terça-feira, o Ministério de Saúde anunciou a ampliação da vacinação contra a febre amarela para todo o país. A medida, de caráter preventivo, pretende imunizar mais de 70 milhões de brasileiros até o ano que vem. Com a ampliação, devem ser vacinadas 77,5 milhões de pessoas em todo o país.