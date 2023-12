Baixa renda triplica o risco de demência de início precoce, diz estudo

Pessoas de meios socioeconômicos mais baixos têm três vezes mais probabilidade de desenvolver demência de início precoce, de acordo com pesquisadores da Universidade Huazhong de Ciência e Tecnologia. O estudo, publicado na revista Lancet Healthy Longevity, utilizou dados do UK BioBank, incluindo mais de 440 mil participantes com idades entre 37 e 73 anos.

A análise focou em dois grupos: demência de início precoce em indivíduos com menos de 60 anos e sem sintomas prevalentes, e demência de início tardio em pessoas com 65 anos ou mais. Os dados, coletados entre 2007 e 2010, e acompanhados até 2022, consideraram fatores socioeconômicos, como renda familiar, qualificações educativas, situação profissional e estilo de vida dos participantes.

Além da conclusão acima, os resultados destacaram que, surpreendentemente, menos de 12% dos casos podiam ser explicados por hábitos, sugerindo que mesmo um estilo de vida mais saudável não amenizava significativamente o risco neste grupo.

De acordo com o levantamento, o estilo de vida influi mais quando associado ao status socioeconômico: pessoas de origem socioeconômica mais baixa com hábitos de vida pouco saudáveis tinham um risco 440% maior de demência de início precoce em comparação com aquelas com situação mais elevada e que mantinham um estilo de vida saudável.

A relação entre status socioeconômico, estilo de vida e demência de início precoce mostrou ser mais forte do que na demência de início tardio. Entretanto, é importante notar que a amostra era predominantemente de origem europeia, limitando a generalização dos resultados para outras etnias.

A demência é um grupo de sintomas cognitivos e sociais que interfere nas funções diárias, afetando mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo – número que aumenta a cada 3 segundos. Embora nenhum estudo amplo tenha sido realizado, a prevalência de demência de início precoce é estimada em 40 a 100 por 100.000 indivíduos em países desenvolvidos.

Fatores de Risco no Brasil

A baixa escolaridade (considerando até oito anos de estudo) é o principal fator modificável de declínio cognitivo no país, estando ligado a 7,7% dos casos, seguido da hipertensão (7,6%) e da perda auditiva (6,8%). Associados esses fatores contribuem para 22% dos casos, de acordo com um estudo liderado pela Universidade de São Paulo (USP), que mapeou o impacto do modo de vida no declínio cognitivo dos brasileiros.

No entanto, nas regiões mais ricas do Brasil e entre os brancos, há uma inversão: a hipertensão é o principal fator, vestígio da desigualdade social assombrosa que vivemos no país.

Por serem “modificáveis”, o trabalho também revela que quase metade dos casos de demência no Brasil (48,2%) poderia ser prevenida ou, pelo menos, ter seu início retardado com o controle de 12 condições reconhecidamente associadas tanto ao Alzheimer quanto ao declínio cognitivo em geral: os três principais já citados, além de obesidade, diabetes, consumo excessivo de álcool, lesões traumáticas no cérebro, sedentarismo, depressão, tabagismo, isolamento social e exposição ao ar poluído.

Nos países desenvolvidos, os fatores de maior peso são perda auditiva, baixa educação e tabagismo.