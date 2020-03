Aula na varanda: grupo quer estimular exercício físico em condomínios

Começou na segunda-feira, 23, a suspensão obrigatória das atividades de academias em São Paulo por causa do coronavírus. A imagem de corpos suados, o volume alto nas caixas de som e a disputa para usar os principais equipamentos nos horários de pico será substituída por um conceito mais individual, silencioso e autossuficiente. Às 17h desta terça-feira, os moradores do Edifício Riverside, no bairro Cidade Jardim, em São Paulo, poderão participar de uma atividade que mudará a rotina (ou a falta dela) na quarentena imposta pelo surto de Covid-19.

Um grupo de professores de diferentes atividades físicas, vinculados à empresa Rent a Pro, se inspirou nas iniciativas que vêm acontecendo na Espanha e na Itália, onde os cidadãos começaram a se exercitar nas varandas de apartamentos. O projeto foi batizado de Aula na Varanda. Na capital paulista, a educadora física Cau Saad ministrará uma aula no térreo do condomínio e cada morador poderá acompanhar as orientações e fazer os exercícios na sacada do apartamento. A aula também foi transmitida ao vivo pelo Instagram da professora.

Serão duas aulas: uma às 17h e outra às 17h45. Para ficarem no mesmo ritmo, cada aula terá uma playlist compartilhada e os alunos poderão baixar as músicas em seus dispositivos pessoais. A ideia, inclusive, visa evitar incomodar os vizinhos que não quiserem participar da atividade ou que estejam doentes. O treino será composto por exercícios que não precisam de acessórios e que usam apenas o peso corporal, como abdominal, prancha, polichinelo, corda imaginária, agachamento, entre outros. “A vantagem de se movimentar vai além da parte estética. O exercício colabora para combater doenças crônicas e agudas e ajuda na diminuição do estresse. O treinamento funcional movimenta o corpo de forma integrada e global. São exercícios feitos com os movimentos naturais do corpo”, explicou a educadora física.

A primeira aula do projeto aconteceu na última terça-feira, 17. A também educadora física Leilane Lobo ministrou uma sessão de yoga. Os próximos “encontros” serão na quarta-feira, 25, e na quinta-feira, 26, com com os educadores físicos Thiago Pugliesi e Thais Figueiredo, respectivamente.