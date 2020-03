Coronavírus: Presos de SP produzirão 320.000 máscaras de proteção

O Governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou nesta terça-feira, 24, que os internos do sistema prisional de São Paulo produzirão 320.000 máscaras de proteção facial. Doria garantiu que o trabalho seguirá os protocolos de higiene e segurança necessários. Cada peça custará 80 centavos ao governo.

Também foi divulgado que, após o diagnóstico positivo do infectologista David Uip para Covid-19, a doutora Helena Sato é a nova coordenadora do centro de contingência responsável pelas ações do Estado para conter a pandemia do novo coronavírus. Helena é Diretora Técnica do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo.

Uip seguirá colaborando com os trabalhos a distância.

Delegacia eletrônica

A partir de amanhã, registros de boletins de ocorrência de infrações como roubo, furto, estelionato, crimes contra o consumidor poderão ser feitos virtualmente. O link para o registro é www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br

A exceção fica por parte de crimes que necessitem a coleta de provas imediatas como latrocínio, assassinato, estupro e outros.

Hospital Novo

A Secretaria de SP informou que antecipará a inauguração do Hospital de Caraguatatuba, no litoral paulista. As UTIs passarão a funcionar a partir da próxima segunda-feira, 30 de março. O complexo teve investimento de 188 milhões de reais.