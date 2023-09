‘Atualizações para médicos precisam ser mais rápidas’, diz especialista

Na última edição do Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia*, realizado em Florianópolis na semana passada, um dos auditórios foi dedicado às informações mais atualizadas sobre o marketing médico, uma demanda dos próprios profissionais diante da necessidade de produção de conteúdo para as redes sociais. Na ocasião, VEJA conversou com Moysés Lemos, médico dermatologista que atuou na coordenação de comunicação e científica do evento sobre as dúvidas dos médicos, cuidados éticos e sobre a atualização das regras de publicidade médica, anunciadas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) nesta terça-feira, 12.

“Temos um código, mas as atualizações para os médicos precisam ser de forma mais rápida. Em 2011, algumas das redes sociais usadas atualmente nem existiam e teremos novas ferramentas no futuro”, avalia Lemos. As normas vão entrar em vigor em 11 de março de 2024.

Na sua avaliação, com as mudanças da forma de oferecer conhecimento intermediadas pelas redes sociais, os médicos podem atuar para apresentar dados sobre saúde e tratamentos sempre se baseando em evidências científicas. “Pode ser uma forma de ajudar o paciente a receber informações verdadeiras e não cair em fake news.”

Segundo o médico dermatologista, a resolução atualizada tem o potencial de direcionar os médicos em suas publicações para que nenhuma regra seja desobedecida, o que pode resultar em punições para os profissionais. “Sabemos que o médico não pode tratar o consultório, mas é preciso entender essa dinâmica dentro do contexto atual.”

Em um ciclo de palestras que durou 13 horas, os dermatologistas tiveram aulas com professores da área médica e especialistas em marketing para entender a dinâmica das redes sociais em meio aos anseios de que novas diretrizes viriam – a nova resolução foi discutida nos últimos três anos e recebeu 2.656 sugestões por meio de consulta pública -.

Novas regras para médicos

Nesta terça-feira, 12, o CFM liberou que os profissionais divulguem fotos de “antes e depois”, valores cobrados por consultas, expliquem como funcionam tratamentos e mostrem o dia a dia de trabalho nas redes sociais, desde que não identifiquem os pacientes nem façam propagandas de empresas ou marcas. A resolução será publicada na edição desta quarta-feira, 13, do Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o novo texto, o médico poderá ainda postar imagens e selfies que não produzam concorrência desleal e republicar eventuais comentários e elogios de pacientes, inclusive de celebridades.

*A repórter viajou a convite da Sociedade Brasileira de Dermatologia

