AstraZeneca pede autorização para tratamento preventivo contra a Covid-19

Por Simone Blanes Atualizado em 6 out 2021, 13h53 - Publicado em 6 out 2021, 13h49

A AstraZeneca pediu ao Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, uma autorização de emergência para uma medicação preventiva contra o agravamento da Covid-19. Chamado de AZD 7442, o remédio é indicado a pacientes imunossuprimidos, como transplantados e aqueles que se encontram em terapia contra o câncer. Exatamente por conta da menor atividade do sistema imunológico, esses indivíduos não criam uma resposta forte o suficiente após a vacinação. Ou seja, trata-se de um tratamento complementar à imunização com a vacina contra a doença.

Na terça-feira 5, a farmacêutica anglo-sueca declarou por meio de um comunicado que solicitou a autorização à autoridade de saúde americana após os resultados de um ensaio clínico em fase avançada mostrando que a droga diminuiu o desenvolvimento de uma forma sintomática e mais grave da doença em 77% dos participantes.

Segundo a AstraZeneca, enquanto os imunizantes dependem de um sistema imunológico que funcione adequadamente para desenvolver anticorpos contra o SARS-CoV-2, o novo tratamento contém anticorpos produzidos em laboratório feitos para se manterem no organismo durante meses e assim combater a proliferação do vírus em caso de infecção.