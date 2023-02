Anvisa emite alerta sobre Botox falsificado; saiba como identificar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta após identificar lotes falsificados de toxina botulínica, produto utilizado em procedimentos estéticos atenuar rugas e marcas de expressão. Os casos foram detectados nos medicamentos Botox® 100U (lote C7654C3F) e Dysport® 300U (lote L25049). Segundo a agência, o produto falso tem diferenças na rotulagem, bula e embalagem e não deve ser utilizado. Veja detalhes abaixo.

De acordo com a Anvisa, a Allergan Produtos Farmacêuticos – detentora do registro do Botox – comunicou ter detectado duas unidades do produto falsificado.

O medicamento, com validade até abril de 2025 e rotulagem em português, utiliza um lote válido, igual ao do produto original, mas sem um selo presente na embalagem e com diferenças na cor do rótulo e no tipo de letra utilizada. A orientação da Anvisa é, em caso de dúvidas, entrar em contato com a Allergan.

No caso do Dysport® 300U, a Beaufour Ipsen Farmacêutica informou que o lote L25049, com prazo de validade até 10/2023, não é reconhecido como original. Em ambos os produtos, a agência determinou a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso.

“Caso profissionais de saúde e pacientes identifiquem os produtos falsificados, a orientação é não fazer uso do medicamento e imediatamente notificar a Anvisa, por meio dos seus canais de atendimento”, informou, em nota.

Veja como identificar o “botox” falsificado

O produto falsificado (complained – imagens do lado esquerdo) e o original (imagem do lado direito)

Botox® 100U (toxina botulínica A) – lote C7654C3F

Dysport® 300U (toxina botulínica A) – lote L25049

