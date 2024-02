Anvisa aprova novo tratamento para doença inflamatória intestinal crônica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo tratamento para doença inflamatória intestinal crônica em adultos. Trata-se do upadacitinibe, que segundo três estudos de Fase 3, multicêntricos, randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo para avaliar a eficácia e segurança, apresentou bons resultados para a retocolite ulcerativa moderada a grave, em pacientes intolerantes ou que tiveram resposta inadequada ou não efetiva para as terapias convencionais com medicamentos.

“Nossos anos de experiência e investimento de longo prazo em pesquisa sobre doenças inflamatórias intestinais nos proporcionaram insights valiosos sobre os desafios que pacientes com retocolite ulcerativa enfrentam, além de um profundo entendimento da necessidade contínua de opções de tratamento adicionais para ajudar aqueles que ainda sofrem”, diz Fernando Mos, diretor médico da AbbVie Brasil.

Remissão Clínica

Nos dois ensaios clínicos de indução, 26% e 33% dos pacientes tratados com a dose de 45 mg do remédio – vendido no Brasil pelo nome comercial de Rinvoq® – alcançaram a remissão clínica na semana 8, contra 5% e 4% dos que receberam placebo. Já no estudo de manutenção, 42% e 52% dos pacientes tratados com as doses de 15 mg e de 30 mg, respectivamente, alcançaram remissão clínica na semana 52, em comparação com 12% do grupo de placebo.

Continua após a publicidade

“Pacientes com retocolite ulcerativa vivem com sintomas imprevisíveis, muitas vezes dolorosos, que impactam significativamente a qualidade de vida deles, incluindo problemas emocionais, sociais e econômicos”, comenta Mos.

Segundo o especialista, o upadacitinibe também demonstrou a capacidade de ajudar pacientes a experimentar melhorias nos parâmetros da doença, como remissão clínica durável e cicatrização da mucosa “Esses resultados representam uma possibilidade para pacientes que continuam a apresentar a doença ativa, apesar do tratamento com terapia convencional ou biológica”, explica.

Retocolite Ulcerativa

A retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal crônica mediada pelo sistema imunológico, que pode levar alguns pacientes à incapacidade. No mundo, pelo menos 6,8 milhões de pessoas vivem com doenças desse tipo. “A aprovação de upadacitinibe pela Anvisa expande de maneira significativa nossa capacidade de ajudar pacientes que vivem com a doença e precisam de uma nova perspectiva”, finaliza Mos.

No Brasil, o Rinvoq® também é aprovado para o tratamento de artrite reumatoide e psoriásica, além de dermatite atópica e espondiloartrite.