Anvisa alerta sobre cegueira temporária causada por produto capilar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre risco de cegueira temporária e desconforto nos olhos que teriam sido causados por produtos para trançar e modelar os cabelos. De acordo com os relatos recebidos pela agência, o prazo para recuperar a visão chegou a 15 dias e uma pessoa foi diagnosticada com lesão ocular grave.

Segundo a agência, consumidores apresentaram ainda ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. O número de pessoas atingidas não foi informado, mas a Anvisa disse que foram adultos e crianças, principalmente do sexo feminino. Os sintomas foram causados por produtos de diferentes marcas.

Ainda de acordo com a Anvisa, alguns casos ocorreram após banhos de piscina e mar. “Essa combinação pode ter favorecido o contato do produto com os olhos, cujos efeitos indesejáveis podem ter sido potencializados com a água de piscina e do mar, dada a presença de substâncias químicas comprovadamente irritantes aos olhos nesses ambientes”, explicou.

A recomendação da agência é de evitar o mar e piscina depois da aplicação desses produtos e proteger os olhos ao lavar os cabelos. A Anvisa solicitou que casos de desconforto sejam registrados e destinou um link para consumidores e profissionais da beleza e outro para empresas e profissionais da saúde.