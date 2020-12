Agência de Saúde do Chile aprova uso emergencial da vacina da Pfizer

O Instituto de Saúde Pública do Chile autorizou nesta quarta-feira, 16, o uso emergencial da vacina da farmacêutica Pfizer em parceria com a empresa de tecnologia BioNTech no país. Trata-se da primeira agência sul-americana a conceder tal aval para o combate à Covid-19. A recomendação precisa ser aceita pelo governo de Sebastián Piñera.

O ministro de Ciência e Tecnologia do país, Andrés Couve Correa, afirmou em sua página do Twitter que “a recente aprovação da vacina da Pfizer/BioNTech por especialistas do ISP cumpre com as altas exigências de uma agência reguladora de nível quatro, assim como suas equivalentes nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido”.

O uso é dedicado à toda a população com idade acima de 16 anos, segundo a imprensa local.

De acordo com dados da agência reguladora, o pedido foi realizado no dia 27 de novembro. O informativo aponta que “a regulamentação em vigor exige que, para a concessão da aprovação provisória de uso, seja demonstrado que o produto está autorizado no país de origem. Este antecedente contribui para a decisão do Chile, porque implica o apoio de mais especialistas que avaliaram os antecedentes que também são revisados ​​pela autoridade reguladora nacional”.