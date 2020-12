Comissão aprova vacina e Chile deve iniciar vacinação no Natal

O Instituto de Saúde Pública do Chile recomendou, nesta quarta-feira 16, a vacina contra o novo coronavírus produzida pela Pfizer e BioNTech. Agora, a recomendação precisa ser ratificada pelo governo do presidente Sebastián Piñera.

A comissão é formada por 22 especialistas em saúde pública e definiu que a imunização deverá ser aplicada apenas em cidadãos que têm mais de 16 anos. Feita em tempo recorde, a aprovação recebeu status de “urgência sanitária”.

Caso receba sinal verde de Piñera, o Chile se torna o primeiro país da América do Sul a autorizar a vacina da Pfizer. A expectativa no país é que a aprovação aconteça nas próximas 48 horas. Já a imunização em massa deve ter início no dia 24 de dezembro.

Reino Unido, Bahrein, Canadá, Arábia Saudita, Singapura, Costa Rica e Panamá já aprovaram a imunização do laboratório.

Diretor do Instituto, Heriberto García Escorza afirmou em entrevista concedida nesta quarta-feira 16 que a aprovação começou a ser avaliada em 27 de março, mesma data em que a Pfizer deu entrada no pedido de liberação do insumo.