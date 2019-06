Acredite: usar boné pode causar queda de cabelo

A queda de cabelo pode ter várias causas: desde o stress até alterações hormonais – situações sob as quais não é possível ter muito controle sem auxílio médico. Embora principal causa da calvície seja biológica, alguns fatores externos podem contribuir para o surgimento do problema. É o caso do uso de chapéu e de boné. Sim, soa estranho, mas o hábito pode ter esse efeito. No entanto, essa influência na queda de cabelo só ocorre mediante circunstâncias específicas que, segundo especialistas, podem ser evitadas com mudanças simples na forma de utilizar o acessório.

Então pode surgir a pergunta: é por isso que algumas pessoas que usam boné são carecas? Nem sempre. Em alguns casos, indivíduos com pouco cabelo ou com princípio de calvície escolhem cobrir a cabeça para esconder o problema, cujas causas são geralmente de origem genética. No entanto, para indivíduos o fator genético, o uso constante do acessório de forma inapropriada é capaz de provocar reações na pele e/ou nos folículos capilares e desencadear a queda de cabelo.

Causas e prevenção

Muito apertado

Já é sabido que prender o cabelo muito apertado em penteados como rabo de cavalo (mais comum para as mulheres) pode provocar queda de cabelo a longo prazo. No caso do boné ou do chapéu, o princípio é o mesmo. Isso significa que se o acessório for comprado em um número menor ou o regulador for apertado demais, isso pode criar uma tensão que afetam os folículos pilosos (estrutura que protege a raiz do cabelo). É possível reconhecer a tensão quando, ao tirar o o boné, por exemplo, fica uma marca no cabelo.

“Eu acho que se alguém usar um boné muito apertado e por longos períodos de tempo [todos os dias, por meses ou anos seguidos], isso pode causar algum dano ao cabelo”, explicou Michael Wolfeld, especialista em restauração capilar, à revista Time. Esse dano pode causar irritação ou inflamação na estrutura do cabelo e se tornar um fator contribuinte para a queda. Para evitar o risco, a recomendação é comprar o boné de tamanho adequado e não apertar demais o regulador.

Alergias

Outro fator relacionado ao uso de boné que influencia na queda de cabelo são os materiais usados na produção do acessório, como tecido e tintas. “Se o chapéu provoca uma reação alérgica no couro cabeludo, isso pode causar a queda do cabelo devido à inflamação”, comentou Adam Friedman, da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, à Time.

No caso de alguém que já está sofrendo com perda de cabelo pela predisposição genética, a queda induzida pela inflamação pode acelerar o processo. Por isso, a melhor forma de proteger o cabelo é escolher produtos de algodão, que ajudam a prevenir alergias. Caso não funcione, é melhor abandonar o boné.

Transpiração

A transpiração capilar durante o uso do boné ou do chapéu também pode exercer esse efeito – mas é raro. Isso porque os sais presentes no suor podem causar irritação na pele. Portanto, alguém que usa o mesmo boné diversas vezes sem lavar pode estar sujeito a uma reação no couro cabeludo que pode causar inflamação. Ou seja, para quem gosta de usar boné com frequência, a orientação é ter pelo menos dois para intercalar e lavá-los regularmente.

Embora haja risco de perda de cabelo em decorrência do uso de chapéu, especialistas indicam que essa relação é rara. “Em geral, os chapéus não causam calvície”, destacou Friedman.

Queda de cabelo

Segundo Wolfeld, a calvície costuma acontecer devido a uma sensibilidade ao hormônio Dihidrotestosterona (DHT), responsável por diversas funções do organismos, como desejo sexual e controle dos níveis de açúcar no sangue. Quando essa sensibilidade se manifesta, os folículos pilosos enfraquecem em resposta ao hormônio, provocando a queda de cabelo.

Os tipos mais comuns do problema são: alopecia androgênica (perda permanente do cabelo), alopecia areata (queda repentina de cabelo), eflúvio telógeno (queda de cabelo reversível que acontece em decorrência de uma experiência estressante) e eflúvio anágeno (queda de cabelo rápida e em grandes quantidades). Estudos indicam que o uso de finasterida ajuda a bloquear a produção de DHT, reduzindo a calvície.

De acordo com a Revista Saúde, outros fatores que podem influenciar na queda de cabelo são: tabagismo, síndrome metabólica, anemia, problemas intestinais, sífilis, micose, disfunções na tiroide (especialmente o hipotireoidismo), stress crônico, doenças autoimunes e doença renal crônica.

Vale lembrar que ao notar queda de cabelo incomum é necessário procurar um dermatologista capaz de determinar as causas e a melhor forma de tratamento.