Acelerar o passo pode reduzir riscos de infarto, câncer a demência

Um estudo publicado recentemente em dois artigos nas revistas JAMA Internal Medicine e JAMA Neurology mostra que caminhar em ritmo acelerado, por cerca de 30 minutos por dia, reduz o risco de doenças cardíacas, câncer, demência e morte, em comparação ao caminhar com um número semelhante de passos, mas em um ritmo mais lento.

78.000 participantes com idade média de 61 anos, que integraram a pesquisa, concordaram em usar rastreadores de atividade por sete dias inteiros, incluindo noites. Este estudo representa o maior até o momento que incorpora dados desse dispositivo. “Os dados do rastreador são melhores do que os dados auto-relatados”, disse Michael Fredericson, médico esportivo da Universidade de Stanford, que não participou do estudo. “Sabemos que a capacidade de autorrelato das pessoas é falha, muitas vezes porque não se lembram com precisão de quanto exercício fizeram em um dia ou semana”.

Depois de coletar esses dados, os pesquisadores acompanharam os resultados de saúde dos participantes, que incluíam se desenvolveram doenças cardíacas, câncer, demência ou morreram durante um período de seis a oito anos. Também descobriram que a cada 2.000 passos adicionais por dia, eles reduziam o risco de morte prematura, doenças cardíacas e câncer em cerca de 10%, até cerca de 10.000 passos por dia. Quando se trata de desenvolver demência, 9.800 passos por dia foram associados a um risco reduzido de 50%, começando em cerca de 3.800 passos por dia.

No passado, estudos semelhantes também mostraram que os benefícios da caminhada começam bem antes dos 10.000 passos por dia.

Benefícios Adicionais

Ao analisar a taxa de passos por minuto, dos 30 minutos mais altos de atividade por dia, os pesquisadores descobriram que os participantes cujo ritmo médio mais alto era uma caminhada rápida (entre 80 e 100 passos por minuto) tiveram melhores resultados de saúde em comparação com aqueles que andaram uma quantidade semelhante a cada dia, mas em um ritmo mais lento.

Continua após a publicidade

Caminhantes rápidos tiveram um risco 35% menor de morrer, uma chance 25% menor de desenvolver doenças cardíacas ou câncer e um risco 30% menor de desenvolver demência, em comparação com aqueles cujo ritmo era mais lento.

Para colocar esses números em perspectiva, uma pessoa cujo total de passos diários inclui de 2.400 a 3.000 passos rápidos pode ter uma redução acentuada no risco de desenvolver doenças cardíacas, câncer e demência, mesmo sem dar muitos passos adicionais além do número diário total. “Não precisa ser uma sessão consecutiva de 30 minutos”, disse Matthew Ahmadi, pesquisador da Universidade de Sydney e um dos autores dos estudos. “Pode ser apenas em breves caminhadas aqui e ali, ao longo do dia.”

Mas o importante é tentar caminhar um pouco mais rápido que o seu ritmo normal. Quando se trata das diferenças entre caminhadas rápidas e corridas, não havia dados suficientes para determinar se um era melhor que o outro, e ambos resultaram em melhores resultados gerais de saúde do que um ritmo médio mais lento.

Melhor Condicionamento

Este estudo faz parte de uma pesquisa em andamento sobre a importância da intensidade do exercício para vários resultados de saúde. Essas últimas descobertas sugerem que se manter saudável não requer necessariamente muito exercício de alta intensidade e que uma quantidade regular de exercícios moderados, como a caminhada rápida, pode oferecer um alto nível de proteção contra doenças em desenvolvimento, das cardíacas ao câncer ou demência.

Um ritmo acelerado pode não ser rápido para outra, mas o que importa é o esforço relativo. Em uma intensidade de exercício leve, uma pessoa pode cantar uma música, enquanto em uma intensidade moderada, uma pessoa pode facilmente levar uma conversa, mas teria dificuldades para cantar. Em intensidades mais altas, a conversa se torna difícil, senão impossível.