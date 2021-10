80% dos adultos estão totalmente vacinados contra a Covid-19 em São Paulo

Na segunda-feira 11, o estado de São Paulo chegou a 80% da população adulta com esquema vacinal completo, ou seja, imunizada com as duas doses contra a Covid-19 ou com a vacina de dose única. Até a última atualização do Vacinômetro, foram aplicadas 66,7 milhões de doses no estado paulista, o que aponta 99,36% da população adulta vacinada com uma dose e 80,2% totalmente imunizada. Da população total, são 82,77% vacinados com a primeira dose e 61,51% com imunização completa. Mas existem cerca de 3,8 milhões de pessoas com uma dose atrasada.

O governador de São Paulo, João Doria, já havia comemorado o fato de o estado ter atingido a marca de 60% da população total vacinada na última quarta-feira, 6. “Além de liderar o ranking nacional, o estado de São Paulo está à frente nesse momento dos Estados Unidos e do continente europeu em relação ao percentual de pessoas totalmente vacinadas”, disse, em entrevista coletiva.

Na segunda-feira 4, São Paulo iniciou a campanha de vacinação da terceira dose de reforço contra a Covid-19 para profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e imunossuprimidos. Segundo o calendário de aplicação dessas doses de reforço, devem tomar aqueles que receberam a segunda dose dos imunizantes em abril, ou seja, que tenham o esquema vacinal completo há pelo menos seis meses.