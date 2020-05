Veja Essa: Justin Trudeau, Joe Biden e Lula

“São armas projetadas com um único objetivo: matar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo.”

JUSTIN TRUDEAU, primeiro-ministro do Canadá, ao anunciar a proibição do uso civil de armamento militar no país. Em abril, 23 pessoas foram mortas por um atirador

“Afirmo solenemente que isso nunca aconteceu.”

JOE BIDEN, candidato democrata à Casa Branca, desmentindo denúncia de que cometeu assédio sexual em 1993. Ele passou semanas calado sobre o assunto

“Foi difícil, não nego. Eles tinham uma estratégia definida em caso de um cenário do tipo ‘morte de Stalin’.”

BORIS JOHNSON, primeiro-ministro britânico, que precisou ser internado devido à Covid-19 e foi informado sobre o “plano de contingência” que chegou a ser montado na ocasião

“Eu errei. Erramos. Escolhemos um presidente que é irresponsável, que não entendeu a responsabilidade do cargo que ocupa. Ele, hoje, só pensa nas eleições de 2022.”

WILSON WITZEL, governador do Rio de Janeiro, que também pensa bastante em 2022, distanciando-se do slogan “Bolsowitzel” dos tempos de campanha

“A impressão que eu tenho é que ele nunca entrou em uma Unidade Básica de Saúde. Que só entrou em hospital para vender plano. Espero não precisar nunca tomar uma injeção com ele.”

LULA, ex-presidente, expressando falta de confiança no novo ministro da Saúde

“Como o senhor deve saber, um dos pontos mais graves da Covid-19 é a propaganda da desinformação.”

NELSON TEICH, ministro da Saúde, rebatendo Lula. “Iniciei minha carreira há 39 anos no SUS.”

“Se eu acreditasse em Deus, diria que a pandemia é um aviso para os sapiens.”

JOSÉ MUJICA, ex-presidente do Uruguai, que prevê um mundo bem pior no futuro

“Só para um Jumbo, a fila de embarque teria 1 quilômetro.”

JOHN HOLLAND-KAYE, diretor de Heathrow, alertando para o fato de que é impossível seguir as regras de distanciamento em aeroportos, por absoluta falta de espaço

“Nada. Não gosto de nada. Não penso, não quero pensar nisso. (…) É horrível.”

JUDI DENCH, celebrada atriz britânica de 85 anos, ao lhe perguntarem o que mais aprecia na sua idade. Ela é capa da Vogue inglesa, a mulher mais velha a chegar lá

“Ele disse: ‘Vou te dar minha camisa mais tarde’. Eu respondi que preferia a irmã dele.”

MARCO MATERAZZI, ex-zagueiro italiano, revelando a provocação que levou o craque francês Zinedine Zidane a lhe desferir a histórica cabeçada na final da Copa do Mundo de 2006. Zidane foi expulso, e a Itália levou o título nos pênaltis

“X Æ A-12 Musk.”

ELON MUSK, dono da Tesla, anunciando no Twitter o nome de seu filho recém-nascido. A mãe, a cantora Grimes, traduziu: “X, a variável desconhecida, Æ, a grafia élfica de IA (amor &/ou inteligência artificial), A-12 = precursor do SR-17 (nossa aeronave preferida)”. Resta ver se o cartório aceita

“Reconheço que cometi um erro de julgamento e que minha atitude foi equivocada.”

NEIL FERGUSON, epidemiologista britânico, autor de projeções dramáticas sobre o novo coronavírus que serviram de base para a decretação de quarentena total no país. Soube-se agora que, desde então, o “doutor Lockdown” recebeu duas vezes em sua casa a amante, Antonia Staats — que por sinal é casada em regime “aberto” e tem dois filhos. Ferguson renunciou a seu posto no conselho científico que assessora o governo

“Amamentação é a parte mais desafiadora, desde o primeiro dia. Tive alguns momentos de prazer, mas a maioria é de desconforto.”

LETICIA COLIN, atriz, sincera como poucas ao falar da experiência de ter um bebê de 5 meses, Uri

Publicado em VEJA de 13 de maio de 2020, edição nº 2686