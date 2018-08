Sou um calhambeque. Quando as calotas caem, recebo outras novas.

Eu quero que eles (a família real monegasca) apenas reconheçam que meu primo, o príncipe Albert, ascendeu ao trono por um truque muito bem planejado há mais de 100 anos, com a ajuda da França.

Já fiz a da maçã. Você passa o dia tomando suco de maçã sem nada. No final do dia você quer morrer.

Realmente existia um caixa gerado pela Fetranspor para pagamentos a agentes públicos no sentido de tentar melhorar o sistema de transportes.

Enfraquecemos nossa grandeza quando confundimos patriotismo com rivalidades tribais que semeiam ressentimento, ódio e violência em todos os cantos do planeta.

As pesquisas no Google sobre ‘notícias de Trump’ só mostram as reportagens da mídia das fake news. Ou seja, elas são MANIPULADAS de forma que quase todas sejam RUINS.